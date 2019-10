Real Sociedad, il tecnico: “Messi non si adatterebbe ai nostri valori. Mi farebbe venire il mal di testa”

Uno come Lionel Messi è sempre sulla bocca di tutti. C’è chi ne esalta i singoli gesti tecnici, chi la sontuosa carriera, chi i premi individuali. Ogni tanto, però, c’è anche chi gli tira qualche stilettata. Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha parlato in un’intervista a Marca del cinque volte Pallone d’Oro del Barcellona definendolo inadatto alla sua squadra: “Messi è un giocatore incredibile e fa cose incredibili, ma non si adatterebbe ai valori e allo stile della Real Sociedad. I grandi giocatori come lui non sanno che cosa sono l’umiltà e soprattutto la normalità. Allenare Messi mi farebbe venire il mal di testa, anche se potrei vincere più partite insieme a lui“.

Foto: sito ufficiale Barcellona