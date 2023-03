Real Sociedad, i convocati di Alguacil per la Roma

La Real Sociedad ha diramato la lista dei calciatori convocati dal tecnico Imanol Alguacil per sfidare la Roma di José Mourinho allo stadio Anoeta. Il club spagnolo è chiamato a ribaltare lo 0-2 dell’Olimpico per non salutare l’Europa League. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Remiro, Zubiaurre, Marrero; Difensori: Le Normand, Sola, Zubeldia, Rico, Gorosabel, Pacheco, Aihen; Centrocampisti: Zubimendi, Illarramendi, Merino, Guevara, Navarro, Silva, Turrientes, Mendez; Attaccanti: Barrenetxea, Fernandez, Oyarzabal, Cho, Kubo, Sorloth.

Foto: Instagram Real Sociedad