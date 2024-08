Real Sociedad, Hummels non è convinto della destinazione. Trattativa arenata

Le informazioni che trapelano dalla Spagna hanno del clamoroso. Secondo quando riportato da Noticias de Gipuzkoa, Cadena SER e il quotidiano AS, Hummels avrebbe deciso di non accettare la proposta di contratto della Real Sociedad. Nelle ultime ore, l’approdo del campione tedesco nel club basco pareva in dirittura d’arrivo, ma nella giornata di oggi in Spagna si parla di un ripensamento da parte del giocatore. È stato il padre e agente del classe ’88 a dare la notizia alla Real Sociedad, che ora dovrà muoversi in fretta sul mercato e rivedere tutti i propri piani strategici. Le motivazioni del ripensamento, sempre secondo le fonti sopra citate, sarebbero di natura personale.

Foto: Instagram Hummels