Real Sociedad da sogno, 3-1 al Benfica: portoghesi eliminati dalla Champions

La Real Sociedad è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. La formazione di Alguacil demolisce il Benfica in un tempo segnando ben 3 reti in 21 minuti, le firme sono di Merino, Oyarzabal e Barrenetxea. Alla mezz’ora arriva anche la chance per il poker con un Benfica non pervenuto, ma Brais Mendez sbaglia dal dischetto centrando il palo. Nella ripresa Rafa Silva accorcia le distanze ma non basta ai portoghesi per conquistare almeno 1 punto. Risultato che elimina aritmeticamente il Benfica dalla Champions, mentre la Real Sociedad è a un passo dalla qualificazione alla prossima fase.

Foto: Instagram Real Sociedad