Il Real si rialza: 4-1 al Valladolid tra polemiche e VAR. Ma Solari…

Il Real Madrid si rialza e ritrova la vittoria. Le merengues battono il Valladolid in trasferta nel posticipo della 27esima giornata della Liga. Blancos che accorciano sull’Atletico e si riportano a -5 ma con ormai ben pochi obiettivi in vista. Real subito in svantaggio con la rete di Anuar, la risposta dei campioni d’Europa non si fa attendere: il sigillo del pareggio arriva da Varane. Nella ripresa si scatena Karim Benzema, autore di una doppietta dal 51′ al 59′. Casemiro viene espulso per doppio giallo a 10′ dal termine, poco dopo Modric chiude i conti definitivamente sul 4-1 tra le polemiche del Valladolid per due gol annullati con l’intervento del VAR. Il Real vince, ma il futuro di Solari sembra in ogni caso segnato, potrebbe essere stata l’ultima partita dell’attuale tecnico blancos.

Foto: Twitter ufficiale Liga