Ramos confessa: “L’ammonizione? Mentirei se dicessi che non l’ho fatto di proposito”. Ora l’UEFA…

Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ieri sera ha ricevuto un cartellino giallo pesante, dopo aver commesso fallo su Kasper Dolberg, che gli costerà un turno di squalifica da scontare nel match di ritorno contro l’Ajax al Bernabeu. Nel post partita il leader difensivo dei Blancos ha confessato: “L’ammonizione? Guardando al risultato, mentirei se dicessi che non l’ho fatto di proposito. Non si tratta di sottovalutare l’avversario e non credo che la qualificazione sia già decisa, ma nel calcio bisogna prendere anche decisioni difficili”. Giallo, dunque, preso intenzionalmente per evitare di saltare la probabile andata dei quarti di finale di Champions League. Un anno fa, però, il suo compagno Dani Carvajal ricevette una squalifica proprio dopo aver ammesso di aver preso volontariamente un’ammonizione nella quarta giornata della fase a gironi. Un caso praticamente identico. Ora l’UEFA valuterà un’altra sanzione e Ramos rischia seriamente…