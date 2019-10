Eden Hazard, fantasista del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club spagnolo. Questi i passaggi più significativi: “La Champions League per me è molto importante, al Chelsea sono arrivato sola una volta in semifinale. Non è facile vincere questo trofeo, ma io sono qui per riuscirci”, ha detto Hazard.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid