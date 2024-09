Real Madrid, Vinicius pubblica una foto con Mbappé e spegne la diatriba: “Calcio”

Nelle ultime settimane, si sono accese delle polemiche sulla difficile convivenza tattica e temperamentale che starebbero attraversando Vinicius Jr. e Mbappé, con conseguente siccità di risultati. Dopo il ritorno alla vittoria di ieri sera contro il Betis Siviglia, gara in cui il compagno di reparto francese ha siglato una doppietta, la stella brasiliana ha sfruttato il momento per rasserenare gli animi e lanciare un messaggio positivo ai tifosi. Vinicius ha infatti pubblicato la foto di un abbraccio tra lui e l’ex PSG, con il commento “Calcio”. Il fatto che i due debbano ancora trovare un equilibrio tattico è quasi una certezza, ma sicuramente il loro rapporto non è stato segnato da queste incomprensioni. E il messaggio di ieri di Vinicius ne è la conferma.

Foto: Instagram Vinicius