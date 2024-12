Real Madrid, Vinicius e Alaba sono tornati ad allenarsi

Ogni tanto spunta anche il sole in casa Real Madrid. Infortunatosi contro il Leganés il 24 novembre (vittoria, 0-3), Vinícius Jr ha preso parte all’allenamento collettivo di oggi, alla vigilia dell’importante trasferta di Girona. Il nazionale brasiliano non è l’unico giocatore ad essere tornato questo venerdì mattina alla seduta collettiva di Carlo Ancelotti. Secondo AS e varie fonti vicine al club, si è rivisto infatti anche David Alaba, vittima della rottura del legamento crociato, che quest’oggi ha svolto una parte dell’allenamento insieme alla squadra.

Foto: X Real Madrid