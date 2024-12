Real Madrid vicinissimo a Lamini Fati, perla del Leganés

Il Real Madrid è in procinto di ingaggiare Lamini Fati, difensore centrale mancino classe 2006 tesserato per le fila del Leganés B. Secondo quanto riportato da Relevo e AS, tra il club di Perez, il Léganes e la stellina spagnola vi sarebbe già un accordo verbale. I due quotidiani spagnoli riportano che le cifre per l’acquisto del giocatore si attestano sui 100.000 euro. Fati si unirà con ogni probabilità al Real Madrid C o alle giovanili dei Blancos, ma ben presto potrebbe dare una mano al Castilla, dati i tanti infortuni con il quale Raúl è costretto a fare i conti.

Foto: Instagram Fati