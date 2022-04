Real Madrid, tris all’Osasuna e Liga ipotecata

Serata positiva per il Real Madrid, che vince 3-1 sul campo di un ottimo Osasuna e ipoteca la Liga (+17 sull’Atletico Madrid, vantaggio sulla seconda che potrebbe ridursi qualora il Barcellona vincesse le due partite da recuperare: in tal caso i blaugrana andrebbero a -12 dai Blancos). Decisive le reti di Alaba, Asensio e Lucas Vazquez, mentre per i padroni di casa il gol (del momentaneo 1-1) è stato di Budimir. Serata nefasta per Benzema, che ha fallito due calci di rigore.

Foto: sito ufficiale Real Madrid