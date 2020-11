Real Madrid, tegola Sergio Ramos. Difficile il recupero per l’Inter

Nella serata della festa della Spagna con il clamoroso 6-0 con la Germania, facce cupe in casa Real Madrid per l’infortunio occorso a Sergio Ramos. Il capitano è uscito al 39′ per un problema ai flessori.

L’infortunio ha subito fatto scattare l’allarme al Real Madrid, che ora sta affrontando un tratto decisivo della stagione. Sabato il Madrid gioca contro il Villarreal, in una gara non semplice in campionato e mercoledì prossimo contro l’Inter in Champions League. Per la partita di San Siro la presenza del capitano sembra fondamentale e sembra che Zidane proverà il recupero a tutti i costi ma con molte probabilità, ad oggi, la coppia Militao-Varane , che ha regalato al Real Madrid risultati così negativi in ​​Champions League contro City e Shakhtar, sembra quella indiziata per sostituire il capitano.

Foto: El Pais