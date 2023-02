Real Madrid, tegola per Ancelotti: si fermano Alaba e Rodrygo

Dopo la vittoria per 5-2 ad Anfiel contro il Liverpool, arrivano brutte notizie per il Real Madrid. I Blancos, sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di David Alaba e Rodrygo, entrambi ai box per infortunio. Gli esami svolti sul difensore austriaco hanno evidenziato una lesione muscolare nel terzo distale del bicipite femorale destro, mentre per l’esterno brasiliano hanno evidenziato una lesione al muscolo piriforme sinistro.

Foto: Instagram Rodrygo