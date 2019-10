Real Madrid, svelato il regolamento interno e le cifre delle multe ai calciatori “indisciplinati”

Per essere vincente, un club calcistico deve certamente affiancare al valore tecnico della squadra e dello staff anche un codice di regolamento chiaro ed efficace, in modo tale che ognuno rispetti le regole e non crei malumori all’interno del gruppo. Il canale televisivo Cuatro ha svelato regole ed eventuali sanzioni stabilite dal Real Madrid, che di vittorie ne sa qualcosa. Innanzitutto, la puntualità: i giocatori devono arrivare sempre 45 minuti prima dell’orario stabilito per l’allenamento. Per 5 minuti di ritardo scatta la multa di 250 euro, per un quarto d’ora il prezzo raddoppia e via discorrendo fino a un massimo di mille euro. Diverso il discorso riguardante le assenze ingiustificate: saltare una seduta di allenamento senza un motivo valido può costare ai calciatori fino a 3000 euro. Importante anche la questione del peso-forma. Se si supera quello stabilito dallo staff dei Blancos arriva una sanzione di 250 euro, mentre per i recidivi la cifra sale fino ai mille. La stessa somma sarebbe dovuta dai calciatori nel caso in cui dovessero lasciare la città senza previa autorizzazione del club per motivazioni legate agli sponsor o ai media. Vietato poi l’uso del telefono cellulare, da non utilizzare durante allenamenti e riunioni tattiche, ma neanche durante i viaggi in pullman: le sanzioni in questo caso vanno da un minimo di 250 a un massimo di mille euro. Altre regole svelate: in trasferta non si possono ricevere visite; in conferenza bisogna sempre indossare la divisa ufficiale; quando non convocati per le gare casalinghe bisogna comunque presenziare allo stadio in orario e almeno fino all’80’ di gioco.

Foto: twitter Real Madrid