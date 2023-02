Real Madrid sul tetto del Mondo per l’ottava volta! Pokerissimo al Al Hilal (5-3)

Il Real Madrid è Campione del Mondo! Battuto l’Al Hilal 5-3, ottavo titolo mondiale della sua storia. Un trionfo che porta il nome di Vincius e Valverde, entrambi autori di una doppietta. A segno anche il pallone d’oro Karim Benzema. Nel finale di partita, la reazione eroica dell’Al Hilal cerca di riaprire il match, ma ormai è troppo tardi. Si chiude un’altra edizione del Mondiale per club, finisce 5-3 a Rabat. Per i Blancos si tratta del quinto Mondiale per club vinto: record nella competizione, ai quali vanno aggiunte tre coppe intercontinentali.

Foto: Instagram Real Madrid