Real Madrid, smentito l’interesse per Joshua Kimmich

Ieri, il quotidiano BILD ha parlato del tentativo da parte del Real Madrid di ingaggiare Kimmich, in scadenza col Bayern Monaco a giugno. I contatti per il rinnovo tra il centrocampista e il club bavarese proseguono a rilento, e varie squadre europee starebbero sondando il terreno per accaparrarsi il campione al termine della stagione. Il Real Madrid ha però assicurato che non sarà tra questi. Secondo Marca, negli uffici di Valdebebas vi è del nervosismo nei confronti di alcuni agenti, soprattutto legati a calciatori del Bayern, che utilizzano affibbiare l’interesse dei Blancos ai propri assistiti per puntare a rinnovi più cospicui. Come spiega il media spagnolo, gli agenti di Kimmich hanno contattato di club di Perez, ricevendo però un netto no, coerentemente alla politica di mercato più orientata all’acquisto di giovani.

Foto: X Bayern