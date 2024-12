Real Madrid, si valuta il ritorno di Manu Márquez a gennaio

Il Real Madrid si appresta a intervenire nel mercato di gennaio. Tra operazioni per il divenire (come Lamine Fati) e altre per il presente, Perez dovrà cercare di dare un ordine alla squadra, tormentata dagli infortuni. Ma il club Blancos pensa anche al Real Madrid C, diretto da Álvaro Gómez-Rey, che ha bisogno anch’esso di rinforzi. L’idea del club, secondo il quotidiano AS, sarebbe quella di richiamare alla casa base Manu Márquez, esterno classe 2004 oggi in prestito al Club Deportivo Guadalajara, che milita nella terza serie spagnola. Manu è stato reclutato nell’estate del 2023 dopo aver brillato al Rayo Alcobendas, e l’anno scorso è stato un giocatore di rotazione, sempre nel Real Madrid C.

Foto: Instagram Marquez