Real Madrid, si ferma anche Mendy. Lesione al bicipite femorale per il difensore

Tourneèe americana sfortunata per il Real Madrid, che perde anche Ferland Mendy, che durante il primo tempo del Clasico contro il Barcellona ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio. Il difensore è stato sottoposto ad esami strumentali nelle scorse ore, che hanno dato come esito una lesione al bicipe femorale, che lo costringerà a restare fermo almeno per le prossime due settimane.

Foto: Instagram Mendy