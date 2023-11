Real Madrid, si ferma anche Kepa: lesione al muscolo adduttore lungo della coscia destra

Tegola in porta per Carlo Ancelotti per il Real Madrid, che questa mattina ha comunicato l’esito degli esami di Kepa. L’ex Chelsea non è stato convocato da de la Fuente per gli impegni con la Spagna, in seguito al problema fisico rimediato. Ecco il comunicato:

In seguito agli esami effettuati dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Kepa Arrizabalaga, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Foto: Twitter Real