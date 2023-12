Real Madrid, si ferma anche Carvajal: lesione al soleo della gamba sinistra

Prosegue l’emergenza infortuni tra le fila del Real Madrid: si ferma anche Daniel Carvajal. Il terzino spagnolo ha rimediato una lesione al sole della gamba sinistra, un problema muscolare che lo costringerà a stare ai box per, circa, un mese. Già dopo la vittoria in Champions League contro il Napoli, Carlo Ancelotti aveva sottolineato l’emergenza infortuni che sta decimando la rosa dei Blancos (“Come gestirà La Rosa? Molto semplice, ne ho undici, non c’è rischio di sbagliare formazione“). Oltre Carvajal, il Real Madrid non potrà contare su Courtois, Militao, Casalinga, Tchouameni, Vinicius e Arda Guler (quest’ultimo il più vicino al rientro).

Foto: Instagram ufficiale Real Madrid