Real Madrid, serata da dimenticare per Mbappé: crolla l’alibi del ruolo in campo

Con un sonoro 2 a 0, il Liverpool passa su ciò che rimane del Real Madrid, che in questo momento ha seriamente bisogno di una svolta importante. Tra i protagonisti (in negativo) dei Blancos compare senza dubbio il nome di Kylian Mbappé, che sta attraversando probabilmente uno dei momenti peggiori della sua intera carriera. Quel giocatore che ai tempi del PSG era in grado di cambiare la partita con una sola giocata, oggi pare anestetizzato, a tratti impaurito. Saranno le continue voci sul suo conto, la pressione, l’adattamento tattico ma in Mbappé, qualcosa non va. L’assenza di Vinicius, per il francese sarebbe potuta essere una buona notizia, dato che al suo posto, nella posizione di ala sinistra, ci avrebbe potuto giocare lui, decostruendo l’enigma tattico che dall’inizio di stagione imbriglia le due stelle madrilene. Ma anche nel ruolo di ala sinistra, l’ex parigino non ha inciso: appena due tiri (uno solo in porta), e non è riuscito a rendersi utile neanche per i compagni. I dati, anche da questo punto di vista, sono allarmanti. Mbappé è stato il giocatore con la peggior percentuale di passaggi riusciti (75%) e con il più alto numero di palle perse (15). Il numero 9, è a tratti irriconoscibile, e per Ancelotti le gatte da pelare iniziano a essere molteplici. Il Real è in una crisi nerissima, e per tirarsene fuori necessita di un colpo di reni da parte dei leader della squadra.

Foto: Instagram Real Madrid