Real Madrid, Rudiger unico disponibile in difesa: Ancelotti pensa a Asencio come secondo centrale

Mai come in questo momento, la retroguardia del Real Madrid è in piena emergenza di uomini. L’unico sopravvissuto alla piaga degli infortuni, è il tedesco Antonio Rudiger, che al suo fianco non potrà contare essenzialmente su nessuno. Con Militao e Carvajal KO per tutta la stagione, Alaba ancora coinvolto col recupero dallo strappo al crociato e Lucas con un problema muscolare, l’unico difensore centrale di ruolo su cui Ancelotti potrebbe contare sarebbe Vallejo, giocatore che però non da abbastanza garanzie. Tchouameni, altro giocatore che nelle passate emergenze difensive aveva ricoperto quel ruolo, è alle prese con una distorsione, rimediata col Milan. Ecco quindi che l’unica soluzione alternativa al giocare con un solo centrale (opzione rivedibile), sarebbe quella di dar fiducia a Raúl Asencio, difensore classe 2003 ormai a tutti gli effetti inserito nella prima squadra del Real, tanto da aver già fatto il suo esordio coi Blancos nella gara contro l’Osasuna. Nel prossimo match di campionato, e poi nella delicata partita di Champions col Liverpool (molto vicino ad essere un dentro o fuori), il Real Madrid si affiderà quindi alle prestazione del talentuoso spagnolo, secondo Marca già osservato da alcuni club spagnoli per la prossima sessione di mercato.

Foto: Instagram Asencio