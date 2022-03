Real Madrid-PSG, quanti ritorni al Bernabeu. Quanti incroci tra passato e futuro

Tra poco in campo al Bernabeu si sfideranno Real Madrid e PSG. Quanti incroci, tra passato, presente e futuro, quanti ritorni importanti nel tempio del Real.

Il più atteso, anche se sarà solo in tribuna, è chiaramente il “gran capitan”, Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid, con cui ha totalizzato 757 presenze, segnando 101 gol. Il difensore che ha segnato più gol in maglia blanca, ha alzato al cielo da capitano 5 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 4 Mondiali per Club, 5 campionati di Spagna 4 Coppe del Rey.

L’altro ritorno, ma ancora da avversario, è Leo Messi. Il grande nemico, che ha lasciato la Spagna e il Barcellona la scorsa estate. La pulce ha più volte segnato al Bernabeu, nel clasico, segnando in totale 26 gol contro i blancos e vincendo 20 volte su 46 sfide al Real.

Torna anche il portiere Keylor Navas, che al Real ha vinto le 3 Champions di fila dell’era Zidane.

E ci sarà anche Kylyan Mbappé, l’uomo che per ora sta decidendo il doppio confronto, con la rete nei secondi finali all’andata. L’uomo che la prossima volta che entrerà al Bernabeu, potrà essere con una camiseta blanca addosso. L’uomo tanto seguito e apprezzato da Florentino Perez.

Senza dimenticare Hakimi, giovane lanciato proprio dal Real, esploso nel Borussia Dortmund e nell’Inter e ora al PSG, a sfidare il club che magari non ha creduto in lui.

Poi c’è Ancelotti, ex del PSG, che vuole prendersi la sua rivincita.

Insomma, è una serata magica al Bernabeu, tra presente, passato e futuro. Vedremo chi la spunterà tra tante stelle.

Foto: Twitter personale