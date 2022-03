In tribuna c’è … Casillas: volto coperto e cappellino, l’ex portiere al Bernabeu fra i tifosi comuni

Quella di ieri sera è stata una serata magica per il Real Madrid, che grazie a una tripletta di Karim Benzema ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League rimontando il Paris Saint-Germain. La partita è stata vissuto in modo unico anche dall’ex portiere dei Blancos Iker Casillas, che nella notte ha pubblicato una foto sul proprio profilo Twitter, nella quale si vede l’estremo difensore spagnolo seduto in tribuna fra i semplici tifosi, con il volto coperto da una sciarpa e un cappellino per rendersi poco riconoscibile.

L’ex portiere del Real ha commentato così: “Per me è stata una partita epica vissuta oggi al Bernabeu. La gente era eccitata e felice per il passaggio ai quarti di finale. Una gioia immensa”.

Foto: Twitter personale Casillas