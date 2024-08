Real Madrid, problema al ginocchio per Camavinga durante la rifinitura

Problemi al ginocchio per Eduardo Camavinga durante la rifinitura del Real Madrid allo Stadio Nazionale di Varsavia in vista della finale contro l‘Atalanta della Supercoppa Uefa. Il centrocampista francese, a causa di un movimento innaturale, si è accasciato a terra: momenti di paura per il calciatore blancos rimasto sul terreno di gioco e subito consolato dai compagni. Camavinga è uscito dal terreno di gioco aiutato dallo staff medico.

Foto: Camavinga Instagram