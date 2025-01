Real Madrid, priorità alla difesa: occhi puntati su William Saliba

In questa stagione, il Real Madrid è costretto a fare i conti con svariate indisponibilità difensive, che hanno costretto Carlo Ancelotti a innovativi e inusuali adattamenti per ricoprire le mancanze. Celebri ormai le divisive prestazioni di Tchouameni nel ruolo di difensore centrale, dopo le assenze di Alaba (ritornato in gruppo) e Militao, alle prese con un infortunio al crociato che lo terrà fuori per tutta la stagione. Non va meglio nel ruolo di terzino destro, in cui dopo la grave assenza di Carvajal, il tecnico italiano è costretto a far giocare Lucas Vazquez, con alternative quali Mendy e Valverde (entrambi adattati). Se a sinistra i blancos hanno quasi ufficialmente prenotato Alexander Arnold per la prossima stagione, a destra invece il colpo Alphonso Davies è tutt’altro che vicino. Ritornando all’esigenza del centrale, Foot Mercato conferma quest’oggi tramite un’esclusiva alcune voci circolate le scorse settimane su William Saliba, oggi all’Arsenal. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2027, ma non ha alcuna opzione per un prolungamento. Il Real vuole inserirsi proprio in questa feritoia, provando il colpo per la prossima estate. La trattativa è ancora in fase primordiale, ma i due club continueranno a tenere vivi i contatti.

Foto: X Arsenal