Real Madrid, prima convocazione per il portiere, figlio d’arte, Lucas Canizares

Prima convocazione in casa Real Madrid per un figlio d’arte, ovvero Lucas Canizares, figlio di Santiago che ha giocato per anni nel Valencia. Classe 2002. come il padre, Lucas è un portiere e sarà il terzo nella sfida che vedrà impegnato il Real Madrid con il Cadice.

E’ il titolare del Juvenil A del Real Madrid e si parla un gran bene di lui. Per la prima volta figura tra i convocati in prima squadra delle merengues.

Fonte Foto: FilGoal