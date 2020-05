Real Madrid: prevista un’altra riduzione salariale per la prossima stagione

Il Real Madrid sta valutando una nuova riduzione salariale del 30% per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, questa riduzione sarebbe indipendente da quella del 10% concordata con i calciatori e colpirebbe anche i dirigenti. I Blancos non saranno l’unico club spagnolo a dover adottare un provvedimenti simile: infatti, tutti i club che ricevono proporzionalmente più entrate dalla biglietteria e dal merchandising potrebbero essere costretti ad effettuare ulteriori tagli.