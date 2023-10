Real Madrid, per la fascia l’obiettivo è Alphonso Davies

Il Real Madrid continua a seguire Alphonso Davies. Come diffuso dal portale spagnolo AS, il terzino sinistro canadese resta il grande obiettivo del club per il prossimo mercato estivo. Il classe 2000, dunque, riceverà inevitabilmente allettanti proposte dal sodalizio spagnolo.

Foto: Goal.com