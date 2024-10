Real Madrid, per la fascia destra occhi su Pedro Porro

Il Real Madrid ha bisogno da tempo di un terzino destro, e il grave infortunio di Carvajal ha accelerato di molto questa necessità. Il favorito per la fascia destra è Alexander Arnold, giocatore in scadenza col Liverpool, ma secondo quanto riferito da AS i Blancos sarebbero anche sulle tracce di di Pedro Porro, giocatore già nel mirino del club madrileno ben prima del suo approdo al Tottenham. Il classe ’99, anche grazie al lavoro di Postecoglou, è uno degli esterni difensivi più efficaci della Premier, e nella scorsa stagione ha contribuito ai successi del club inglese, con 3 gol e 7 assist in 35 presenze. Lo spagnolo riconferma anche quest’anno il suo stato di forma, e sembrerebbe pronto ad imporsi anche in un club dello status del Real Madrid. Il nodo da sciogliere è chiaramente di natura economica, dato che i londinesi hanno speso per lui 45 milioni di euro solo a gennaio 2023, strappandolo allo Sporting Lisbona.

Foto: Instagram Porro