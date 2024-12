Real Madrid-Pachuca, le formazioni ufficiali

Tra meno di un’ora andrà in scena la sfida tra Real Madrid e Pachuca, partita valida per la Coppa Intercontinentale che si giocherà in Qatar. Sorpresa Mbappè che riesce a scendere in campo dal primo minuto, nonostante sia appena tornato da un infortunio. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Real Madrid: Courtois; Vasquez, Tchouaméni, Rüdiger, García; Camavinga, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vini Jr; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.

Pachuca: Moreno; Rodriguez, Barreto, Micolta, Gonzalez; Montiel, Pedraza; Bautista, Deossa, Idrissi; Rondon. Allenatore: Almada.

Foto: Instagram Kylian Mbappè