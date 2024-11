Real Madrid-Osasuna, pioggia di infortuni per i Blancos: fuori Rodrygo, Militao e Vasquez

Nonostante il vantaggio per 4-0, siglato da una tripletta di Vinicius e dal ritorno al gol di Bellingham, il Real Madrid sembra colpito da una cronica sfortuna, almeno dal punto di vista degli infortuni. Tre i giocatori costretti ad abbandonare il campo, nel giro di 38 minuti: prima Rodrygo (20′), e una decina dopo Militao, uscito in barella e in lacrime. Le sensazioni non sono rassicuranti, e si teme una rottura del legamento crociato. Non finisce qui, perché anche Vasquez si è visto costretto a lasciare il rettangolo di gioco, nei minuti vicini al fischio finale del primo tempo.

Foto: X Militao