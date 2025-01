Real Madrid, opzione Ancelotti fino al 2026. Poi tutto su Xabi Alonso

L’identità dell’allenatore dei Blancos nella prossima stagione, è ad oggi ancora un dubbio. Carlo Ancelotti ha un contratto valido fino al 2026, ma la stampa spagnola si è spesso spesa negli ultimi mesi nel perpetrare una narrativa che vorrebbe il tecnico italiano lontano da Madrid la prossima stagione. L’opzione maggiormente plausibile per sostituirlo, sarebbe quella di Xabi Alonso (almeno secondo quanto raccontato nell’ultimo anno in Spagna), che la scorsa stagione ha portato a Leverkusen il primo storico scudetto. Ma secondo Relevo, la partenza di Ancelotti a fine stagione è tutt’altro che scontata: il tecnico è assolutamente disposto a portare a termine il contratto (come spesso dichiarato), e la dirigenza nel caso in cui dovessero giungere in bacheca altri trofei al termine della stagione sarebbe dello stesso avviso. La situazione è molto simile per Alonso. Anche il tecnico spagnolo andrà in scadenza nel 2026, e il suo addio a giugno al Leverkusen sarà tutto da valutare. Proprio per questo Relevo scrive che l’ex calciatore madrileno rimane il primo indiziato per la panchina del Real, ma il suo approdo avverrà in concomitanza con la scadenza dei contratti dei due allenatori coinvolti.

Foto: X Ancelotti