Real Madrid, operazione perfettamente riuscita per Courtois dopo la lesione del menisco. La nota

Dopo la terribile notizia della giornata di ieri, la diagnosi della la rottura del menisco interno del ginocchio destro, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è stato sottoposto quest’oggi ad operazione chirurgica, in attesa di un ritorno in campo che non avverrà prima di almeno due mesi. Questa la nota del club Merengue: “”Il nostro giocatore Thibaut Courtois è stato sottoposto oggi, con successo, ad un intervento chirurgico per la lesione del menisco interno del ginocchio destro sotto la supervisione dei Servizi Medici del Real Madrid. Courtois inizierà il suo processo di recupero nei prossimi giorni.”

Foto: Twitter Real Madrid