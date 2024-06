Real Madrid, offerta schock dell’Al-Nassr per Rudiger

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, fresco vincitore della Champions League e rafforzatosi con gli acquisti di Mbappé ed Endrick, rischia di perdere uno dei migliori difensori centrali in circolazione, se non il migliore quest’anno. Infatti secondo quanto riporta El Chiringuito l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic e Cristiano Ronaldo vorrebbe ingaggiare l’ex Roma e Chelsea Antonio Rudiger. Inoltre il club avrebbe messo sul piatto un’offerta molto allettante: 100 milioni di euro per un contratto di quattro anni.

Foto: instagram Rudiger