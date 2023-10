Real Madrid, obiettivo Alphonso Davies: il Bayern Monaco fissa il prezzo

Non è un segreto che il Real Madrid stia cercando di rafforzare le fasce da diversi anni, e a destra si è spesso fatto il nome di Reece James. Tuttavia, è a sinistra che c’è una maggiore esigenza di rinforzi. Alphonso Davies sembra essere l’obiettivo prioritario del club spagnolo per il ruolo di terzino sinistro quest’estate. Il contratto del canadese con il Bayern Monaco scade nel 2025 e la BILD rivela che il Real Madrid dovrà sborsare non meno di 50 milioni di euro per acquistare la stella bavarese. Una cifra considerevole, ma che vale sicuramente la pena di spendere per un giocatore che non sarebbe disposto a partire al momento e che ha ancora margini di miglioramento.

Foto: Goal.com