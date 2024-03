Real Madrid, nuovo calvario per Courtois: c’è la rottura del menisco interno del ginocchio destro

Stagione da dimenticare per il portiere del Real Madrid e della nazionale belga Thibaut Courtois. Ritornato di recente in campo ad allenarsi con i compagni, dopo esser stato fermo ai box da inizio stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, l’ex Chelsea si è fermato durante la seduta odierna, accusando questa volta un forte dolore al ginocchio destro. Immediatamente sottoposto agli esami strumentali, al calciatore è stata diagnosticata la rottura del menisco interno. L’infortunio sarà tenuto sotto osservazione in attesa di evoluzione. Lo comunica sul proprio sito ufficiale lo stesso club madrileno.

Foto: Twitter Real Madrid