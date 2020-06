Il Real Madrid non giocherà momentaneamente al Bernabeu le gare casalinghe

Considerata la disputa delle gare a porte chiuse, il Real Madrid ha deciso di giocare allo stadio Alfredo Di Stefano, nel centro sportivo di Valdebebas, i restanti match casalinghi di Liga per non interrompere i lavori di restyling attualmente in corso al Santiago Bernabeu. Di seguito l’annuncio del Presidente Florentino Perez.

“Le restanti partite casalinghe si giocheranno a porte chiuse, da qui la decisione di disputarle altrove. Utilizzeremo lo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, per consentire i miglioramenti programmati nello stadio Santiago Bernabeu. Rimaniamo uniti nell’attesa di poter tornare tutti insieme dentro il nostro tempio.”