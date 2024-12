Real Madrid, Mbappè torna tra i convocati

Dopo essere uscito anzitempo nella sfida tra Real Madrid e Atalanta valido per la UEFA Champions League, Kylian Mbappè, aveva saltato il match contro il Rayo Vallecano (terminato 3-3). Nella giornata di oggi, Ancelotti, allenatore dei Blancos, ha diramato la lista dei convocati, per la finale contro i sudamericani del Pachuca per la Coppa Intercontinentale che si giocherà mercoledi alle ore 18.00, in cui compare anche la stella francese. Ovviamente la presenza dal primo minuto è abbastanza remota ma potrebbe ritrovare qualche minuto. Questa la lista completa:

Portieri: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez.

Difensori: Lucas Vasquez, Vallejo, Fran Garcia, Rudiger, Youssef, R.Asencio, Lorenzo.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Guler, D.Ceballos.

Attaccanti: Vinicius Jr, Mbappé, Rodrigo, Endrick, Brahim Diaz, Gonzalo, Munoz.

Foto: Instagram Real Madrid