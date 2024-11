Real Madrid, Mbappé non si vede da numero 9. E in Spagna il tema è apertissimo

La dèbacle casalinga di ieri sera contro un seppur splendido Milan, ha riaperto in casa Real ferite mai cicatrizzate. Tra i tanti problemi con cui Ancelotti deve fare i conti per rimettere in carreggiata i Blancos ce n’è uno, più complesso di altri, legati al ruolo di Kylian Mbappé. La stella francese è giunta a Madrid per ereditare il numero 9 di Karim Benzema, ed era chiaro fin da subito: avrebbe dovuto giocare prima punta. Anche perché li a sinistra agisce un certo Vinicius, che solo un folle sacrificherebbe in panchina, qualsiasi fosse il sostituto. Il classe ’98 è costretto quindi ad agire nel ruolo di prima punta, e prima punta Mbappé non lo è. All’ex PSG manca il lavoro di reparto, lo stacco di testa, il gioco spalle alla porta, e tutte le caratteristiche proprie ad un attaccante di peso. Mbappé è un’ala d’attacco tipica, che deve essere messa nelle condizioni di puntare l’uomo e di accellerare sulla fascia…proprio come Vinicius. E il capitano della Nazionale sta risentendo fortemente del nuovo ruolo, oltre che delle sprezzanti (e alcune volte esagerate) critiche nei suoi confronti. E secondo Sport, lui e il suo entourage iniziano a soffrire pesantemente di questa situazione. Mbappé è nervoso, e in partita lo si avverte. Ancelotti dovrà riuscire a coinvolgerlo di più dal punto di vista tattico, e cercare di sbrogliare la questione. Ma le scelte sono molto poche, e al Real manca tra l’altro una vera punta di peso.

Foto: Instagram Real