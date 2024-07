Real Madrid, Mbappé indosserà la maglia numero 9. Sarà presentato il 16 luglio

Il Real Madrid presenterà ufficialmente il suo nuovo attaccante Kylian Mbappé martedì prossimo, 16 luglio, alle 12:00 allo stadio Santiago Bernabeu, ha annunciato il club madrileno. L’ex attaccante del Paris SG, eliminato ieri con la Francia nelle semifinali degli Europei dalla Spagna, prima sarà ricevuto dal presidente del Real Madrid Florentino Perez per la firma del contratto che lo legherà al club spagnolo per cinque stagioni. Indosserà la maglia numero 9, come riporta il club.

