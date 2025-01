Real Madrid, Mbappé eletto miglior giocatore del mese di dicembre: “Vogliamo vincere tutto”

Kylian Mbappé è stato eletto come miglior giocatore del mese di dicembre dal Real Madrid.

Il 26enne francese ex PSG è stato decisivo in un mese in cui ha segnato cinque gol ed è stato proclamato campione del mondo per club dopo aver vinto la finale contro il Pachuca. Dopo aver ricevuto il premio al Real Madrid City, ha espresso la sua gratitudine: “Grazie mille ai tifosi per aver votato, è importante. Dicembre è stato un mese bellissimo per me e per la squadra perché abbiamo vinto uno titolo, tante partite in campionato e una partita importante di Champions League. Adesso è il momento di affrontare la Copa del Rey e poi la Supercoppa spagnola.

Siamo in un buon momento. Abbiamo iniziato l’anno molto bene, con una partita difficile che alla fine abbiamo vinto, e ora puntiamo a tutto. Speriamo di vincere e di giocare bene. Ci sono tante partite ma, come si dice qui, dobbiamo vincere tutto e competere”.

Foto: Instagram Real Madrid