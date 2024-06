Real Madrid, Mbappé avrà il numero 9

Dopo l’ufficialità del trasferimento di parecchi giorni fa, adesso viene rivelato anche il numero di maglia dell’asso francese Kylian Mbappé. Infatti il classe 1998 al Real Madrid avrà il numero 9 come Cristiano Ronaldo agli inizi con i blancos. A svelarlo alcune immagini presenti sui social che ritraggono le tenute dei Blancos per la stagione 2024/25 curate da Adidas e con lo sponsor Emirates in bella vista. Maglia nuova quindi per il francese che dal Monaco in poi ha indossato 29, 10, 11, 14, 17 e 7. Il 9 lo aveva indossato nel 2016/2017 proprio con il Monaco.

Foto: twitter Euro 2024