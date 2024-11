Real Madrid, Marc Cucalon si ritira a 19 anni

Ex capitano della Juvenil A del Real Madrid, Marc Cucalno ha appena annunciato il ritiro dal calcio a soli 19 anni. Arrivato a Madrid nel 20216 dal Real Saragozza, Cucalon era diventato fin da subito uno dei talenti più promettenti delle giovanili dei Blancos. Il 6 settembre 2022, quando era entrato in campo con la fascia da capitano in Youth League contro il Celic, si è rotto il legamento crociato anteriore. Era previsto uno stop tra i 6 e i 9 mesi ,ma durante l’intervento in sala operatoria, un batterio si è inserito nella cartilagine dell’articolazione provocando un’infezione molto grave. E, a 796 giorni dall’infortunio, Cucalon non è mai riuscito a tornare ad allenarsi. Su consiglio dei medici dei suoi familiari ha quindi deciso di dire basta.

Foto: Instagram Cucalon