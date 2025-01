Real Madrid-Maiorca, le mogli dei giocatori: “Gli uomini di questo Paese ci hanno fotografato, molestandoci”

Esattamente come la Supercoppa Italiana anche quella Spagnola non si è giocata in patria ma in Arabia. Ieri c’è stata la sfida tra Real Madrid e Maiorca finita per 3-0 a favore dei Blancos. Un episodio spiacevole però ha colpito le moglie dei giocatori della squadra in maglia rossa all’uscita dello stadio. Infatti in diverse hanno affermato di essere state molestate dai tifosi Arabi. Queste le dichiarazioni della compagna di Dani Rodriguez: “Gli uomini di questo Paese hanno iniziato a fotografarci da molto vicino, molestandoci. L’uscita è stata un po’ complicata. Eravamo con i bambini ma non c’era nessun addetto alla sicurezza”. Il giocatore ha poi attaccato la Federcalcio: “Un peccato! Vai a vedere una partita di calcio con la tua famiglia… dov’è l’organizzazione della Federazione? Non tutto gira intorno ai soldi”.

Ma non solo lei, anche la moglie di Greif ha subito un avvenimento simile: “Dopo la partita abbiamo formato un grande gruppo per tornare in albergo e lì è successo tutto. Un gruppo di persone è venuto da noi e ci ha filmato, ci ha spinto, ci ha insultato in arabo, ha registrato senza consenso e ci sono state aggressioni”.

Infine un tifoso del Maiorca, arrivato dalla Spagna, per sostenere la sua squadra ha detto che fuori dallo stadio qualcuno lo ha ritratto in una foto: “Ci hanno fotografato senza consenso, dandoci pacche sulle spalle. È stato molto spiacevole, ma la cosa peggiore è stato quello che hanno sofferto le donne. Sono state palpeggiate e sono state scattate foto senza autorizzazione”.

Foto: Instagram Dani Rodriguez