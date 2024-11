Real Madrid, lo spogliatoio è sfaldato. Previsto incontro tra Ancelotti e Florentino Pérez

Kylian Mbappé, non è l’unico colpevole della grave sconfitta di ieri in casa del Liverpool. A portare i Blancos in questa difficilissima situazione, che si protrae dall’inizio della stagione, hanno contribuito vari fattori. E il presidente Florentino Pérez vuole vederci chiaro. In primis, è estremamente centrale il tema degli infortuni: le indisponibilità del Real sono innumerevoli (alcune gravissime) e dopo l’ennesima batosta, protagonista Camavinga, la dirigenza ha voluto approfondire il tema. Sul banco degli imputati ci sarebbe il preparatore atletico Pintus, che secondo Marca può ancora contare sulla fiducia del club, ma sarà chiamato a trovare una soluzione in tempi celeri. Il quotidiano spagnolo, racconta anche di un’atmosfera preoccupante negli spogliatoi subito dopo la sconfitta in Champions, con toni accesissimi. Il presidente incontrerà Ancelotti prima della sfida col Getafe, per cercare di trovare una soluzione ai problemi, e tastare con mano quante delle responsabilità siano effettivamente attribuibili al tecnico italiano.

Foto: X Real Madrid