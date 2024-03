C’è anche un italiano tra i fischietti scelti dalla Uefa per i match di ritorno degli ottavi di Champions di questa settimana. Parliamo di Davide Massa, selezionato per Real Madrid-Lipsia in programma mercoledì sera al Bernabeu: con lui Marco Di Bello, reduce da un deludente Lazio-Milan, come quarto uomo. Al Var spazio per Massimiliano Irrati.

