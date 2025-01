Real Madrid, lesione muscolare per Camavinga. Il comunicato

In questa stagione il Real Madrid ha una chiara problematica legata agli infortuni. L’infermeria accoglierà purtroppo un nuovo residente per qualche settimana. Si tratta di Eduardo Camavinga, colpito da una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per qualche settimana. Qui di seguito il comunicato del club.

“Dopo gli accertamenti effettuati oggi dai servizi medici del Real Madrid al nostro giocatore Eduardo Camavinga, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Evoluzione in corso.”

Foto: Camavinga Instagram