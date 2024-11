Real Madrid, lesione del crociato e dei menischi per Militao. Il comunicato

“Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Eder Militão dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione completa del legamento crociato anteriore con coinvolgimento di entrambi i menischi della gamba destra. Nei prossimi giorni si interverrà chirurgicamente su Militão”.

Con questo comunicato, il Real Madrid rende noto dell’esito degli esami di Eder Militao, uscito in barella nel primo tempo di Real Madrid-Osasuna, terminata 4 a 0 per i Blancos. Stagione finita per il difensore brasiliano. Ancelotti perde quindi per un grave infortunio l’ennesimo difensore, dopo la dura tegola Carvajal.

Foto: X Militao