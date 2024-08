Real Madrid, l’Arabia punta Vinicius che, per ora, resiste. Appuntamento solo rimandato

Secondo quanto riportato da ESPN, Vinicius avrebbe rifiutato un’offerta faraonica dall’Arabia saudita, che sta facendo di tutto per prendere il giocatore del Real Madrid. Ma ciò non accadrà in questa stagione. Sia il giocatore che il club madrileno hanno chiarito che quest’anno il brasiliano non lascerà il Santiago Bernabéu. La vera indiscrezione lanciata da ESPN, però, riguarda la possibilità che questo trasferimento sia stato semplicemente rimandato di un anno. Il Real Madrid ha chiuso le porte quest’estate ad un possibile trasferimento di Vinicius, che avrebbe lasciato il club solo se qualcuno avesse pagato la sua clausola rescissoria da 1.000 milioni di euro. La possibilità di vincere il Pallone d’Oro, sottolinea ESPN, in questa stagione è una delle principali motivazioni che hanno portato Vinicius a restare a Madrid. I dirigenti sauditi sperano che il Real sia più propenso a negoziare la partenza del giocatore nel 2025, quando a Vinicius resteranno solo due anni di contratto. L’offerta faraonica che il giocatore brasiliano ha sul tavolo è di circa 350 milioni di euro e sarebbe l’ambasciatore del calcio del Paese per i Mondiali del 2034. Questo contratto renderebbe Vinicius il calciatore più pagato della storia, superando Messi, Cristiano e Neymar. Insomma, l’appuntamento con l’Arabia è solo rimandato.

Foto: Instagram Real Madrid